Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, как провести пятницу

12 июня Луна окажется в знаке Рыб. День подарит много энергии и сил завершить все начатые ранее дела. Однако некоторые знаки зодиака будут подвержены перепадам настроения и нетерпимости к окружающим. Как избежать ссор с близкими, рассказали астрологи.

Овен

Легкий и приятный день ждет Овнов в пятницу 12.06.2020. Представители огненной стихии без труда справятся со всеми своими делами и смогут начать заслуженный отдых.

Телец

Начало лета у Тельцов будет связано с серьезными переменами – переездом или появлением нового члена семьи. Звезды уверяют, что любые изменения – лишь к лучшему, поэтому не стоит их бояться.

Близнецы

Близнецам придется контролировать себя с двойной силой: в пятницу представители этого знака будут особенно подвержены перепадам настроения. Остерегайтесь ссор с близкими, гласит гороскоп на июнь.

Рак

Денежный гороскоп на месяц для Раков предупреждает: остерегайтесь серьезных покупок. Большинство из них окажутся неоправданными.

Лев

Львам 12 июня 2020 года придется выяснять отношения со своей второй половиной. Постарайтесь прислушаться к партнеру – отношения поможет спасти лишь компромисс.

Дева

Выйти из любой неприятности победителем поможет Девам невероятное везение. Не бойтесь рисковать, в этот день удача на вашей стороне.

Весы

А вот Весам звезды приготовили не самый простой день. 12.06.2020 постарайтесь держать себя в руках и больше обращаться к собственным желаниям. Все ответы – внутри вас самих.

Скорпион

Любовный гороскоп обещает Скорпионам судьбоносную встречу. Присмотритесь, возможно именно этот человек сыграет важную роль в вашей жизни.

Стрелец

Стрельцы столкнутся с непониманием и даже осуждением близких. Звезды советуют не провоцировать конфликт – ссора может затянуться на долгие месяцы.

Козерог

Козерогам 12 июня 2020 предстоит разбираться с внезапно навалившимися трудностями. Вечером представители этого знака смогут расслабиться и посвятить время себе.

Водолей

Водолеям 12.06.2020 не следует терять бдительность. В пятницу представители этого знака рискуют быть обманутыми.

Рыбы

Рыбам стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Звезды советуют отказаться от вредных привычек и провести выходные на природе с семьей.

Таков точный астрологический прогноз на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало финансовый гороскоп на июнь.