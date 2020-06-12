Подробный астрологический прогноз от "Утро.ру"

Овен

Сегодня, 13.06.2020, не стоит рассчитывать на быстрые успехи. Результат будет напрямую зависеть от приложенных вами усилий. Удача улыбнется только тем, кто умеет ждать. Кроме того, день удачен для поиска союзников.

Телец

13 июня важно как можно раньше определиться с целями на день. Если получиться это сделать быстро, день пройдет очень продуктивно. Сегодня вы будете очень полны сил и энергии для новых свершений.

Близнецы

Сегодня получится построить долгосрочные планы, все тщательно продумать. Если вы будете сохранять хладнокровие, то есть шанс заключить несколько очень выгодных сделок.

Рак

День будет очень непростым. Однако 13.06.2020 Раким смогут рассчитывать на поддержку своих друзей. Они поддержат и утешат мудрым словом. Кроме того, звезды советуют быть внимательнее к мелочам.

Лев

13 июня станет для Львов днем общения. Получится очаровать любого собеседника несколькими первыми фразами. Возможна встреча с человеком, который в дальнейшем станет хорошим другом.

Дева

День будет очень напряженным, представители знака начнут остро реагировать на любые мелочи. Кроме того, достанется ближайшему окружению Дев: их будут обвинять во всех проблемах.

Весы

13 июня стоит внимательнее отнестись к тратам. Скорее всего, покупки будут неудачными. Кроме того, есть шанс потратить очень много денег. Сделки, заключенные 13.06.2020, не принесут прибыли.

Скорпион

День пройдет отлично. Получится переговорить с партнерами и прийти к соглашению по большинству вопросов. Окружающие будут уверены, что Скорпионы все держат под контролем.

Стрелец

Сегодня отличный день для того, чтобы поработать. Энергии – хоть отбавляй, так что стоит взяться за сложные проекты, которые откладывались на последний момент.

Козерог

13.06.2020 предстоит решить множество проблем по работе, но все закончится удачно, получится научиться чему-то новому. Стоит следить за финансами, возможны крупные и неоправданные траты.

Водолей

День пройдет хорошо, если получится не создавать проблем вокруг себя и не ссориться с окружающими. Кроме того, надо постараться не концентрироваться на своих желаниях, стремиться помочь близким.

Рыбы

День будет насыщенным на события, энергии и сил хватит для завершения начатого. Реализовать задуманное поможет также маленькая хитрость, к который придется прибегнуть для решения проблем.

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