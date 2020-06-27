Прогноз астрологов на день для женщин и мужчин

Звезды предупреждают, что в этот день всем знакам нужно быть особо внимательными. Луна в воскресенье будет в знаке Весы. 28 июня многим стоит уделить время решению важных дел и проявить сообразительность. А вот кому из знаков лучше отказаться от покупок и побольше отдыхать – подробнее в астрологическом прогнозе от "Утро.ру".

Овен

В этот день Овнам нужно быть особо внимательными. Постарайтесь проанализировать чужой опыт, это поможет в принятии решений, которые не стоит делать поспешно. В воскресенье ваше окружение будет давать много советов. Лучше прослушиваться к себе в такой период.

Телец

Тельцам не стоит отказываться от своих планов, даже если возникнут трудности. Проявите упрямство, в этот день такое качество поможет в решении дел. От спонтанных покупок лучше отказаться 28 июня. Если же приобретение вы планировали заранее, то ничего бояться не стоит.

Близнецы

28.06.2020 Близнецам лучше отказаться от работы и посвятить время отдыху. Сегодня вы будете очень восприимчивы, поэтому держитесь подальше от малоприятных людей. Уделите как можно больше внимания родным.

Рак

В этот день Раков ожидают небольшие сложности, но с ними удастся легко справиться. Придется как-то находить общий язык с теми, с кем обычно не ладится общение. Это поможет вам в работе. Будьте оптимистичны в данный период, удача на вашей стороне.

Лев

Представители этого знака Зодиака должны довериться своей интуиции. А вот к советам окружающих Львам 28.06 лучше не прислушиваться. Не позволяйте никому лезть в ваши дела, без этого результат будет удачнее. Вечером стоит расслабиться и провести время с близкими.

Дева

В первой половине дня получиться решить давние дела. 28 июня полезно будет и построить планы на будущее. Девам стоит завести новых единомышленников и придумать свежую стратегию для реализации целей. Вечером не исключены приятные сюрпризы.

Весы

Весам удастся получить ответы на вопросы, которые их давно волновали. Гороскоп на день предсказывает, что вы сможете успешно построить рабочие планы на ближайшее будущее. В этот день будут радовать друзья и родные. Не исключены какие-то очень приятные новости.

Скорпион

Скорпионов 28 июня могут легко обмануть. Поэтому стоит быть очень бдительными. Лучше не заключать никаких сделок и соглашений в этот период. В ближайшем будущем вас ждет успех в реализации дел. Также ждите приятных новостей издалека.

Стрелец

От Стрельцов в этот день будут без ума все вокруг. Это поможет добиться успеха в работе и завести новые полезные знакомства. Если начнете в этот день какие-то дела, не бросайте их на пол пути. Вечер нужно провести в кругу родных.

Козерог

Это будет очень плодотворный день для Козерогов. Звезды на вашей стороне, поэтому дела будут идти как по маслу. Нужно быть внимательными в общении с окружающими 28 июня. Вы можете сказать лишнее и этим навредить себе.

Водолей

Звезды пророчат вам полезные знакомства и начало успешного сотрудничества. Водолеи будут излучать позитив и этим притягивать внимание окружающих. Лучше не совершать в этот день крупных покупок. Знакомые могут провоцировать вас на конфликты, не нужно на это вестись.

Рыбы

28 июня Рыбам стоит отказаться от всех планов, связанных с деньгами. В этот день вам будет сложно правильно рассчитать свои траты. Заключение сделок тоже лучше отложить до более лучших времен. Не исключены приятные новости от родных.

Ранее "Утро.ру" публиковало прогноз звезд для каждого знака зодиака на июль.