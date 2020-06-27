Главным правилом в этот день на Руси считался запрет на веселье

Наши предки 28 июня почитали память святого мученика Вита. А славяне еще называли его Фитом. По поверью, это был несчастливый день. Именно в такой период происходили сильные пожары, катастрофы и самоубийства, поэтому развлекаться было запрещено.

Что нельзя делать 28 июня

В этот день наши предки не пускали домашний скот пастись. Они верили, что, если нарушить это правило, животные могут заболеть и даже погибнуть. Не ходил народ и к реке. Якобы там водилась нечистая сила, способная погубить человека.

Также 28 июня было строго запрещено ругаться, громко говорить и жадничать. Все это могло привести к бедам в семье и разорению. Не рассказывали в этот день и о своих снах, особенно, если они были негативными. В таком случае увиденное ночью якобы сбывалось.

Кстати, девушки 28 июня боялись гадать. В случае нарушения запрета они навлекали на себя неудачу. А выходя из дома, всегда сначала смотрели по сторонам. Так можно было оградить себя от негатива.

Что можно делать 28 июня

Всю оставшуюся после завтрака, обеда и ужина еду нужно в этот день отдавать животным. Тогда, как верили предки, ждет удача в делах и радость в доме. Еще 28 июня никто долго не спал. Ранний подъем считался благим знаком.

В этот период наши предки старались помогать старикам и детям. Тогда в скором времени это добро сполна возвращалось "дарителю".

Приметы на 28 июня

Если верить суевериям, то плохая погода 28 июня пророчила солнце на следующий день. А вот если проглядывают лучи, и они отдают красными бликами, – то день удачен для рыбалки.

К плохим знакам относили увидеть в этот день ворона. Если он будет кружиться у дома – к беде, громко каркать – к болезни.

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