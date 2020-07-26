Астрологический прогноз для всех знаков подскажет, кого ждет успех в понедельник

27 июля 2020 года Луна окажется в знаке Скорпиона. Этот день будет удачным для финансовых сделок и командировок, а вот со здоровьем у представителей некоторых знаков Зодиака могут начаться проблемы. Чего стоит ждать от начала недели, рассказали звезды.

Овен

Овны настолько привыкли решать все проблемы самостоятельно, что совсем разучились доверять людям. Гороскоп гласит: откройтесь новому опыту, он принесет массу приятных сюрпризов.

Телец

Тельцам пришло время расстаться с прошлым, которое тянет представителей этого знака за собой. Оставьте все неприятности и идите навстречу переменам, говорят астрологи.

Близнецы

Близнецам пора разобраться со своими финансами. Звезды предупреждают: 27 июля 2020 года не стоит брать в долг. Крупных покупок в этот день тоже лучше не делать.

Рак

Раков ждет внезапный успех на работе. То, над чем вы так долго трудились, наконец оценят по достоинству, гласит прогноз на день.

Дева

Девы находятся в начале нового этапа жизни. По словам астрологов, не нужно бояться неизвестности, все изменения обернутся лишь в вашу пользу.

Лев

Львам просто необходимо взять перерыв и провести понедельник со своими близкими. Отдых только повысит вашу продуктивность, напоминают астрологи.

Весы

27 июля Весам на протяжении всего дня будет сопутствовать удача. Звезды говорят: наслаждайтесь везением и постарайтесь не упустить момент.

Скорпион

В понедельник Скорпионы начнут паниковать от осознания того, что лето подходит к концу, а все дела завершить не удалось. Расслабьтесь и действуйте в своем темпе – потраченные впустую нервы не приблизят к результату.

Стрелец

Стрельцам предстоит настоящее любовное приключение, гласит гороскоп на июль. К сожалению, какое-то время отношения будут на расстоянии, поэтому астрологи рекомендуют запастись терпением.

Козерог

Козерогам звезды советуют перестать оправдывать тех, кто не сдерживает своих обещаний. Люди, которые вас не ценят, принесут одни лишь разочарования, поэтому нужно идти своей дорогой, говорят астрологи.

Водолей

Водолеям просто необходимо выбраться на природу и подышать свежим воздухом 27.07.2020. Звезды советуют представителям этого знака обратить внимание на свое здоровье – оно окажется под угрозой.

Рыбы

На Рыб 27 июля навалится слишком много хлопот и проблем. В этот день представителям этого знака как никогда понадобится поддержка близких и забота.

Ранее астрологи рассказали, что приготовили последние дни июля для каждого из знаков. Подробный гороскоп на месяц – в материале "Утро.ру".