Гороскоп на 19 августа 2020 год

Гороскоп на 19 августа 2020 год
Фото: Утро.ру
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака направит вас на верный путь и поможет добиться успеха в делах

Сегодня многим знакам зодиака следует отдохнуть и привести в порядок мысли. Такой перерыв позволит успешно настроиться на дальнейшую работу. Вы наберетесь сил и сбросите с себя накопившееся напряжение.

Овны

Этот день лучше подойдет для отдыха, чем для работы. Уделите время себе и близким, заведите новые знакомства. Это принесет вам много положительных эмоций, а также станет своеобразной разрядкой. Постарайтесь не торопить события и не гнаться за делами. Ведь, как гласит известная пословица: “Поспешишь – людей насмешишь”.

Тельцы

19 августа – идеальный день для того, чтобы реализовать поставленные цели. Проявите настойчивость, и тогда удача будет на вашей стороне. Постарайтесь полагаться только на себя – чужие советы и комментарии легко могут сбить с правильного пути. Будьте внимательны!

Близнецы

Сегодня вас ожидает не очень приятный день. Велика вероятность того, что о себе напомнят старые проблемы или недоброжелатели. Лучше не начинайте новые дела. Скорее всего, вы не сможете их успешно реализовать. Однако если вы будете внимательны и осторожны, у вас появится шанс на более удачное стечение обстоятельств.

Рак

День отлично подойдет для общения и поездок. Это принесет вам массу ярких эмоций. Возьмитесь за налаживание контактов с теми, с кем раньше ничего не “срасталось”.  Сегодня удача будет на вашей стороне, что позволит сдвинуться с места. Не лишайте себя встреч и прогулок – они окажутся не только приятными, но и полезными.

Лев

На сегодня откажитесь от рутинной работы. Лучше подумайте над тем, как добиться успеха в делах. Велика вероятность, что вы получите какую-то подсказку, которая выведет вас на правильный путь. Также постарайтесь наладить отношения с коллегами.

Дева

19 августа вы сможете наконец-то реализовать то, что давно задумали. Поделитесь своими идеями с коллегами и друзьями – это принесет свои плоды в ближайшем будущем. Проявите настойчивость и сделайте первый шаг. Сегодня вы сможете разобраться со многими проблемами. Избегайте недоброжелателей – они могут вставить вам палки в колеса.

Весы

Отложите серьезные задачи на потом. Уделите время себе и дому – наведите порядок и выкиньте ненужный хлам. Однако лучше не начинайте новые дела. Сегодня вас не будет покидать впечатление, что вы все делаете неправильно.

Скорпион

Сегодня быстрота реакции покинет вас. Постарайтесь проявить терпение и настойчивость. Возможно, в первой половине дня вы получите не очень приятную новость. Прежде чем впадать в панику или уныние, проверьте информацию на достоверность.

Стрелец

19 августа – удачный день для того, чтобы принять важные решения. Вы сможете успешно справиться со всеми трудностями. Постарайтесь ни с кем не делиться своими планами на будущее. Велика вероятность, что все сорвется.

Козерог

Этот день крайне неблагоприятен для вас. Вас постоянно будут преследовать страхи и неуверенность в себе. Постарайтесь откинуть негативные мысли и сконцентрироваться на своих целях. Если вы проявите упорство, то сможете добиться хороших результатов.

Водолей

Сегодня вам предстоит заниматься малоприятными, но важными делами. В первой половине дня возможно неожиданное знакомство, которое повлияет на ваше будущее. Серьезные дела лучше перенести на вечер. К этому времени вам удастся взять себя в руки и настроиться на работу.

Рыбы

Вас ждет приятный и легкий день. Вероятнее всего, вы получите какие-то хорошие новости, которые обеспечат вас позитивным настроем до конца дня. Возможно также исполнение заветной мечты. Будьте терпеливы!  

 Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Проблемы с мимикой и головные боли: Лукашенко держится на обезболивающих

Политолог объяснил странное поведение президента на публике

Штаб Тихановской представил "переходное" правительство Белоруссии

Оппозиция определилась с кандидатами на "трансфер" власти после Лукашенко. Последний назвал это попыткой госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей