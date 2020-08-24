Гороскоп на 25 августа 2020 года

Гороскоп на 25 августа 2020 года
Фото: Утро.ру
Астрологическое предсказание на день подскажет, что ждет представителей всех знаков во вторник

Во вторник 25.08.2020 астрологи советуют планировать важные дела на первую половину дня, потому что именно в этот период все будет получаться легче и быстрее, чем обычно. День подойдет как для коллективной, так и для самостоятельной работы. Вечером лучше отдохнуть. Например,  можно встретиться с друзьями и хорошо провести время в приятной компании. 

Овен 

Представителям знака нужно настроиться на позитивную волну: все, что ни делается, – к лучшему. Не ищите подвоха в происходящих событиях, просто постарайтесь разобраться в себе. Не нужно давать в этот день волю эмоциям, лучше сохраните терпение и самообладание. Вечером можно устроить романтическое свидание или заняться домашними делами. 

Телец 

Астрологи рекомендуют посвятить день творчеству или учебе. Также нужно быть внимательнее к своему здоровью, потому что могут дать о себе знать старые болезни. Лучшим лекарством станет отдых. В скором времени Тельцам нужно будет принять непростое решение, поэтому будьте готовы к любым неожиданностям. 

Близнецы 

Попробуйте в этот день просто плыть по течению и не пытаться повлиять на происходящее: это может иметь печальные последствия. Постарайтесь найти время на отдых. Можете попросить о помощи. Вторая половина подойдет для встреч с друзьями и свиданий. Проблем в общении не возникнет, потому что ваше обаяние во вторник будет работать на максимум. 

Рак 

Звезды советуют Ракам отпустить прошлое и перестать переживать из-за событий, которые уже нельзя изменить. Настройтесь на позитивный лад, поскольку так представители знака смогут справиться со всеми трудностями.  Будьте готовы к тому, что жизнь захочет испытать вас на прочность, поэтому не реагируйте слишком бурно на происходящее.

Лев

Посвятите день отдыху и восстановите духовные и физические силы. Будет лучше, если вторник Львы проведут в одиночестве. Это позволит навести порядок в мыслях и выбрать путь, по которому двигаться дальше. Не исключены семейные ссоры. Для того, чтобы их избежать, постарайтесь быть менее резкими в своих высказываниях. 

Дева

Отложите решение важных вопросов на другой день, потому что этот день пройдет в слишком расслабленной атмосфере, а это располагает к ошибкам. Позвольте себе немного отдохнуть – это поможет вам восстановить силы. Также внимательнее относитесь к своему здоровью. Вечером астрологи рекомендуют Девам встретиться с человеком, который им симпатичен. 

Весы 

Перенесите деловые переговоры на другой день, потому что велика вероятность, что они могут проходить в не самой приятной обстановке. Воздержитесь от активной деятельности, не стоит рассчитывать на какие-то серьезные подарки судьбы в этот день. Попробуйте переключиться на что-то приятное, например, посплетничать с друзьями или сходить за покупками. 

Скорпион 

Звезды рекомендуют Скорпионам выбираться на природу, будет отлично, если компанию вам составят близкие люди. Это положительно скажется на вашем физическом и моральном состоянии. Также не бойтесь учиться чему-то новому: проявляйте интерес к знаниям, не стесняйтесь применять опыт на практике.

Стрелец 

Посвятите вторник анализу и планированию. Постарайтесь прислушаться к себе. Возможно, вы сможете определить правильный путь, который приведет к успеху. В личной жизни все будет хорошо: любовные отношения могут выйти на новый уровень. Звезды не исключают приятных встреч, вероятен приезд гостей. 

Козерог 

В этот день представителям знака нужно подумать о будущем, например, продумать детали предстоящей сделки. Постарайтесь не нервничать, иначе это может негативно сказаться на вашем состоянии. Возможны небольшие конфликты в семье, постарайтесь их не обострять. Не исключены финансовые поступления.

Водолей  

Не изнуряйте себя нагрузками, скорее всего, физической работы будет не так уж много. Посвятите вторник своему любимому занятию или пообщаться с друзьями. Не исключены проблемы в личной жизни. Если вы не можете справиться со своими чувствами и эмоциями, сделайте паузу в отношениях. Впереди вас ждут приятные хлопоты, связанные с приездом гостей, поэтому приведите себя в порядок в доме, оцените интерьер, возможно, его нужно обновить.

Рыбы 

Оставьте все дела и полностью сосредоточьтесь на реализации своих идей. Постарайтесь не упустить шанс заявить о себе как о талантливом человеке. Лучше остерегаться новых знакомств и меньше времени проводить вне семьи. Посмотрите вокруг, оцените интерьер, возможно, его стоит обновить. 

Ранее "Утро.ру" публиковал гороскоп на неделю с 24 по 30 августа. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Грозят штрафом: вернувшимися из Турции россиянами заинтересовались полицейские

Стражи порядка бдительно следят за исполнением закона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей