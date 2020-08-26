Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как провести четверг с пользой

Звезды советуют навести порядок в своих делах и заняться планированием. Представьте свое будущее в деталях, доверьтесь судьбе и не бойтесь принимать от нее подарки. Лучше в этот день не начинать новую работу, потому что, скорее всего, результат будет неудовлетворительным. Будет полезно завершить все ранее начатые проекты.

Овен

Самое время разобраться с накопившимися делами. Скорее всего, представители знака смогут найти причины своих неудач и выработать правильную стратегию поведения. Если вам что-то не нравится в поведении любимого человека, обойдитесь без критики и будьте сдержаннее и мягче.

Телец

Постарайтесь в этот день проявить великодушие по отношению к близким людям. Не отказывайте в помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Это поможет найти верных союзников, которые в будущем не оставят вас один на один с трудностями. Настало время подумать о том, каким вы видите свое ближайшее будущее. Не бойтесь ошибок и действуйте.

Близнецы

В этот день не исключены ссоры. Постарайтесь сохранить терпение и не тратьте время на конфликты, которые не приведут ни к чему хорошему. Вполне возможно, что у вас появится новый источник дохода, причем весьма неожиданным образом. Будьте открыты для новых предложений, рассматривайте все возможные варианты.

Рак

Снимите розовые очки. Если отношения с людьми перестают приносить радость, прекратите общение и идите дальше. Но такое решение не должно приниматься спонтанно: обдумайте все за и против. Звезды советуют вам не обращать внимания на сплетни. Лучше отбросьте все предрассудки.

Лев

Астрологи советуют Львам взять перерыв и отдохнуть. Не стоит гнаться за всеобщим признанием, изнуряя себя непомерными нагрузками. Гораздо лучше направить усилия на поиск внутреннего спокойствия и умиротворения. Вполне возможно, что в этот четверг вам удастся найти дополнительный источник дохода.

Дева

Заранее определитесь с тем, чего вы хотите. Не бойтесь обрывать старые связи и смело приступайте к реализации своих планов. Вы будете хорошо себя чувствовать, поэтому не ограничивайте себя тренировками в тренажерном зале, лучше проводите больше времени на природе. Избегайте необдуманных трат.

Весы

Будет не совсем простой день. Не исключены семейные конфликты, поэтому лучше не стоит навязывать свою точку зрения близким. Посвятите время планированию, подумайте о перспективах на будущее с точки зрения карьеры. Не зацикливайтесь на неприятных моментах, старайтесь думать позитивно.

Скорпион

Посвятите день отдыху. Четверг 27.08.2020 не подходит для обсуждения деловых вопросов. Звезды обещают хлопоты, связанные с приездом гостей. Можете немного позаниматься спортом, но без фанатизма. В этот день чувства и эмоции будут бить ключом, поэтому будьте оригинальны в каждом своем действии.

Стрелец

День отлично подойдет для работы – живите и творите в свое удовольствие. Можете делать это самостоятельно, а можете попросить о помощи. День подойдет для откровенных признаний, поэтому попробуйте подвести потенциального партнера к откровенному разговору. Во второй половине дня может появиться информация о новом источнике дохода.

Козерог

Астрологи рекомендуют Козерогам немного поразмыслить о будущем. Возможно, вам стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Не бойтесь менять свою жизнь, пробовать себя в чем-то новом. Не стоит полагаться только на удачу, бездействие может привести к тому, что вы упустите свое счастье.

Водолей

Представители знака могут погрязнуть в сомнениях и ненужных размышлениях. Лучше подумайте о реальных проблемах, а негативные мысли гоните прочь. Смена обстановки пойдет на пользу, поэтому устройте семейный праздник или проведите время с друзьями.

Рыбы

В этот день лучше заняться решением насущных проблем. Разумный подход к жизненным трудностям предотвратит появление негативных последствий. Остерегайтесь сплетен, меньше делитесь подробностями своей жизни. Излишняя доверчивость может привести к тому, что ваша репутация будет испорчена.

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