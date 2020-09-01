Астрологическое предсказание на день подскажет, как сохранить равновесие

В среду Луна окажется в созвездии Рыб. День для большинства представителей зодиакальной карты выдастся непростым: противостоять негативным мыслям будет сложнее обычного, обострятся хронические заболевания, а эмоциональное состояние станет нестабильным. Как пережить полнолуние 2 сентября 2020 года, подскажет гороскоп на день.

Овен

Овнам астрологи советуют проявить настойчивость и целеустремленность. В среду придется много трудиться, но результат будет стоить того. Звезды в сентябре будут благосклонны к представителям огненной стихии, однако проблемы все же сами собой не решатся.

Телец

2 сентября 2020 года у Тельцов будут чаще обычного складываться неприятные ситуации, что заставит представителей зодиакальной карты изрядно понервничать. Возможны встречи и разговоры, которых хотелось бы избежать.

Близнецы

Близнецам в этот день важно все делать самостоятельно: советы окружающих лишь навредят. Будет трудно найти общий язык даже с самыми близкими людьми, но серьезных конфликтов, согласно предсказанию, все же не будет.

Рак

Звезды обещают Ракам успешный и плодотворный день. Не бойтесь рисковать и, если нужно, принимать помощь знакомых – 2 сентября удача будет на вашей стороне.

Лев

Львы в среду рискуют потерять равновесие и выйти из себя из-за любого пустяка. Мелкие дела будут раздражать сильнее, чем обычно, а окружающие не смогут проявить понимание. Расслабьтесь и проведите вечер в комфортной обстановке, рекомендуют астрологи.

Дева

День принесет массу сильных переживаний, причем серьезный повод будет не у всех. Не исключено, что придется исправлять чужие ошибки или делать работу вместо кого-то другого. Несмотря на это, усталости Девы даже не заметят – энергии хватит на все.

Весы

Поспешные решение и необдуманные поступки грозят испортить Весам 2 сентября. Прислушивайтесь к советам старых знакомых – они могут оказаться полезными, гласит прогноз на день.

Скорпион

Утром Скорпионов ждут удачные совпадения, которые представители этого знака смогут использовать в своих интересах. А вот вторая половина дня окажется сложнее: вероятны задержки в делах. Денежный гороскоп обещает неожиданные финансовые поступления.

Стрелец

Стрельцам астрологи обещают интересные знакомства и приятные встречи в среду. 2 сентября 2020 года произвести хорошее впечатление будет нетрудно, также возможны выгодные предложения от деловых партнеров.

Козерог

Козерогам предстоит насыщенный день. Утром не исключены предложения о сотрудничестве в интересной для представителей земной стихии сфере. А вот ближе к вечеру произойдут неприятные происшествия: серьезных проблем не возникнет, но настроение испортится.

Водолей

Водолеям 2 сентября 2020 года нужно быть деликатными с окружающими, чтобы избежать конфликтов. Обсуждение острых вопросов и рабочих проблем лучше отложить на другой день.

Рыбы

Постарайтесь не спешить, особенно когда дело касается важных вещей, гласит предсказание на среду для Рыб. Понадобится время, чтобы разобраться в ситуации и не сделать ошибку. Звезды советуют чаще прислушиваться к интуиции.

Таков точный прогноз на день для мужчин и женщин. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака.

