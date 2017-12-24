Самый большой в мире самолет-амфибия совершил первый полет

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Воздушную машину, получившую называние AG600, в течение семи лет разрабатывала корпорация Aviation Industry Corp of China (AVIC). Иностранные наблюдатели полагают, что самолет предназначен в первую очередь для защиты морских рубежей Китая.
AG600 оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями и может вмещать до 50 человек во время морских поисковых операций. При тушении пожаров в него при приводнении в течение 20 секунд закачивается 12 тонн воды.
Максимальная дальность полета самолета-амфибии 4,5 тысячи километров, максимальный взлетный вес - 53,5 тонны, длина корпуса - 39,3 метра, размах крыла - 38,8 метра.
На новую машину уже поступило 17 заказов от китайского правительства и частных компаний, уточняет Reuters.
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