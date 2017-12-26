Единорога откопали в Казахстане
В Казахстане российские ученые обнаружили череп древнего единорога. Возраст останков составляет 29 тыс. лет, сообщает Science Alert.
Исследователи предположили, что животное было ростом 2 м, а его вес составлял 4 тонны. Несмотря на свою массу, оно питалось исключительно травой.
До этой находки считалось, что возможный предок носорога исчез около 350 тыс. лет назад. Найденные останки поставили ученых в тупик.
По их мнению, травоядное мигрировало в другие районы на некоторое время, так как привычная среда обитания находилась на юге России.
Эксперты, однако, развеяли существующее представление о единорогах. Они не были белоснежными, добрыми и с ними никак не связана радуга. "Настоящие" единороги, или эласмотерии, были лохматыми и огромными и в целом похожи на современных носорогов, только вот рог располагался на лбу.
Исследователи надеются, что по этому черепу они смогут узнать, какие же факторы убили этих загадочных существ и что заставило покинуть их привычные места.
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