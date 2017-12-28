NASA показало красоты зимнего Марса

Земляне впервые увидели завораживающие ледяные пейзажи Красной планеты

Американское космическое агентство NASA выложило на своем сайте фотографии зимнего Марса, сделанные из космоса, с автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.

По сообщению агентства, зимние холода преображают не только внешний вид Земли, но и поверхность Красной планеты. На Марсе атмосферный углекислый газ превращается в сухой лед, который рисует на поверхности лпанеты фантастические узоры.

Ученые отмечают, что облик небесного соседа Земли вновь изменится с приходом марсианской "весны", когда сухой лед станет испаряться. Сейчас же земляне получили возможность понаблюдать за ледяной красотой Красной планеты.