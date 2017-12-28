Раскрыта причина безумия очередей

На поведение человека порой влияют самые странные мелочи

Последнее место в очереди вынуждает покупателей вести себя иррационально и метаться туда-сюда - к такому выводу пришел ученый из Гарварда Райан Буэлл (Ryann Buell). Статья с результатами его исследования опубликована в издании SSRN.

"То, как много людей стоит за вами, никак не влияет на то, как быстро вы пройдете одну из них (очередей). Тем не менее эта особенность психики влияет на поведение человека. Как правило, предпоследний человек оказывается довольнее последнего примерно на 20%", - приводит РИА "Новости" слова Буэлла.

При этом метания между очередями приводят лишь к тому, что люди проводят в них больше времени. Так, переходя из очереди в очередь, покупатели в среднем теряли на 10% больше времени у кассы, чем более терпеливые граждане, которые спокойно дожидались оплаты покупки.



Людям не нравится быть последними - такой сенсационный вывод сделали исследователи потребительского поведения. Самооценка и самочувствие стоящих в конце очереди покупателей были гораздо ниже, чем у тех, кто находился в середине очереди.