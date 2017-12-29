Человека контролируют внутренние весы

Ученые пришли к сенсационному выводу о механизмах саморегуляции организма

Шведские ученые обнаружили, что кости ног не только служат опорой для тела, но и являются своеобразным сенсором, отмечающим наличие лишнего веса. Результаты исследования опубликованы в издании PNAS.

Люди, ведущие сидячий образ жизни, склонны к ожирению, диабету и подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты задались вопросом, каким же образом стояние на ногах способствует поддержанию нормального веса. Эксперты предположили, что в крупных костях ног есть своего рода "датчик веса", который передает сигнал в мозг в случае повышения массы тела. Гипотеза был подтверждена в эксперименте на грызунах.

Мышам и крысам вшили в брюшко или спину грузики, контрольная группа получила пустые капсулы. Оказалось, что животные с грузом стали меньше есть и начали худеть, причем разница между грызунами двух групп стала видна уже на второй день. После удаления грузов мыши вновь нарастили потерянную массу тела.

Ученые считают, что роль внутренних весов в организме играют остеоциты, клетки-производители костной ткани.

