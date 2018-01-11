Киберпреступники запустят армагеддон на планете

Хакерские атаки станут одной из причин начала ядерной войны. Такое заявление сделали британские ученые из Королевского института международных отношений. Доклад опубликован на сайте Chatham House.

Эксперты полагают, что во время кибератаки на системы ядерного вооружения государство неверно оценит реальную угрозу, так как власти умышленно дезинформируют. Это приведет к ошибочным военным решениям и к запуску ядерных боеголовок.

"Во времена растущей напряженности кибератаки на системы ядерных вооружений могут стать причиной эскалации, что может привести к применению таких систем", - говорится в документе.

Кроме того, ученые подчеркивают, что все системы ядерного вооружения создавались в те времена, когда о безопасности компьютерных технологий еще не задумывались. Хакеры могут запросто взломать программы, в которых есть много уязвимостей.

"Человеческая ошибка, сбой в системе, заложенная при разработке уязвимость и чувствительность к сетям — все это создает проблемы безопасности", - заключили эксперты.

Авторы доклада указали на необходимость срочно усилить меры безопасности, а также напомнили странам, что они несут полную ответственность за ядерное оружие.