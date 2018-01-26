Билл Гейтс вложился в суперкорову
Предприниматель Билл Гейтс потратил крупную сумму на создание нового вида коровы.
Он перечислил $40 млн на счет некоммерческого фонда "Глобальный альянс ветпрепаратов для скота" в Шотландии. Ученые планируют вывести породу животных, которая будет давать в четыре раза больше молока, по сравнению с европейской коровой. При этом продолжительность ее жизни никак не сократится, передает Business Insider.
"Потраченные деньги могут сильно повлиять на эту область. У вас может быть корова, которая в четыре раза эффективнее с той же живучестью", - сказал Гейтс.
Животное "снабдят" удобной функцией. Оно будет невосприимчиво к высоким температурам и сможет обитать в Африке.
Ученые пока не знают, каким образом получить новый вид, а вот эксперты уже их предупредили. По их мнению, коровы и молочные продукты от них приведут к ухудшению и глобальным изменениям в окружающей среде. Но Билл Гейтс уверен, что именно такие животные предотвратят голод в бедных странах.
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