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От рака спасет нановакцина

Фото: GLOBAL LOOK press/Mark King
продолжениеНайдено лекарство от алкоголизма
Смертельная болезнь больше не станет угрозой для людей

Ученые разработали вакцину, которая способна излечить человечество от рака. Изобретение изготовили в Национальном институте биовизуализации и биоинженерии США. Соответствующая статья опубликована на сайте MedicalXpress.

В ее состав входят антигены и небольшой фрагмент ДНК, а также связующее звено – краситель Evans blue, а такж . Весь этот "коктейль" под названием AlbiVax заставляет иммунитет бороться с опухолью, а не игнорировать ее. Вещества через кровь поступают в лимфатические узлы, где активируют необходимые клетки. После этого организм начинает сражаться с опасным заболеванием.

Эксперты провели испытание на мышах. Сначала их обкалывали препаратом, а после "заразили" раковыми клетками. Через четыре месяца из семи грызунов в живых осталось пять. В них еще раз ввели смертельные клетки и спустя 6 месяцев погибла только одна мышь.

Ученые признали, что эксперимент показал высокую эффективность лекарства. Исследователи планирует еще раз протестировать его, но уже сейчас они утверждают, что вакцина способствует полной регрессии опухолей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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