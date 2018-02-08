От рака спасет нановакцина
Ученые разработали вакцину, которая способна излечить человечество от рака. Изобретение изготовили в Национальном институте биовизуализации и биоинженерии США. Соответствующая статья опубликована на сайте MedicalXpress.
В ее состав входят антигены и небольшой фрагмент ДНК, а также связующее звено – краситель Evans blue, а такж . Весь этот "коктейль" под названием AlbiVax заставляет иммунитет бороться с опухолью, а не игнорировать ее. Вещества через кровь поступают в лимфатические узлы, где активируют необходимые клетки. После этого организм начинает сражаться с опасным заболеванием.
Эксперты провели испытание на мышах. Сначала их обкалывали препаратом, а после "заразили" раковыми клетками. Через четыре месяца из семи грызунов в живых осталось пять. В них еще раз ввели смертельные клетки и спустя 6 месяцев погибла только одна мышь.
Ученые признали, что эксперимент показал высокую эффективность лекарства. Исследователи планирует еще раз протестировать его, но уже сейчас они утверждают, что вакцина способствует полной регрессии опухолей.
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