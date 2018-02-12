От рака вылечит особый коктейль
Успешно справиться с раком позволят препараты, предотвращающие образование новых сосудов и активирующие иммунную систему. К такому выводу пришли ученые из Онкологического центра в Джорджтауне США. Статья опубликована на сайте MedicalXpress.
В исследовании приняли участие 52 пациента, страдающих онкологическим заболеванием почек. Они в течение 20 месяцев принимали акситиниб, который блокирует появление новых сосудов в органах и тканях, что характерно для прогрессирующего рака. Вместе с ним им давали иммуномодулирующий агент — пембролизумаб. Спустя каждые шесть недель у участников брали соответствующие анализы.
Оказалось, что у 90% пациентов была замечена ремиссия после курса лечения "коктейлем", а страшная болезнь перестала распространяться. При этом у 70% из них размеры опухоли значительно уменьшились.
"Наши результаты беспрецедентны, комбинация удвоила эффективность препаратов при их использовании в одиночку, и лечение оказалось приемлемым", – рассказал исследователь Майкл Аткинс.
Ученые продолжат свой эксперимент для того, чтобы получить более обширные данные и успешно использовать эту комбинацию для лечения смертельного заболевания.
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