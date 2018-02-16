Отцовство ведет к скорой гибели

Папы не справляются с большой психологической нагрузкой

Отцовство значительно повышает риск преждевременной смерти. Об этом предупредили ученые университета Торонто, Канада.

В исследовании приняли участие 40,5 тысяч человек, из них 4 тысячи 590 одиноких матерей и 871 одинокий отец в возрасте 40 лет. Остальные участники жили в полноценной семье. Результаты эксперимента опубликованы на сайте MedicalXpress.

Через 11 лет после начала эксперимента умерли около 700 человек. При этом отцы-одиночки погибали в три раза чаще остальных. На их здоровье сказалось то, что они вели нездоровый образ жизни, питались жирной пищей, мало двигались, а также пили много алкоголя.

Эксперты подчеркнули, что большое влияние на психическое здоровье и состояние пап оказывало то, что они берут себе детей при разводе либо овдовев. По мнению специалистов, этот фактор делает их более уязвимыми, чем женщин.

Одинокие мужчины с детьми ведут нездоровый образ жизни – едят жирную и богатую углеводами пищу, уделяют мало времени физической активности и злоупотребляют алкоголем, объяснили исследователи, отмечает FlasNord.

При этом мужчины не признаются в физических или умственных проблемах и в плохом состоянии. Они редко обращаются за помощью к специалистам.