Отцовство ведет к скорой гибели

Здоровье
- Рак научились лечить без боли
- Ученые нашли простой способ сбросить вес
- Вакцину от рака нашли в мертвецах
Отцовство значительно повышает риск преждевременной смерти. Об этом предупредили ученые университета Торонто, Канада.
В исследовании приняли участие 40,5 тысяч человек, из них 4 тысячи 590 одиноких матерей и 871 одинокий отец в возрасте 40 лет. Остальные участники жили в полноценной семье. Результаты эксперимента опубликованы на сайте MedicalXpress.
Через 11 лет после начала эксперимента умерли около 700 человек. При этом отцы-одиночки погибали в три раза чаще остальных. На их здоровье сказалось то, что они вели нездоровый образ жизни, питались жирной пищей, мало двигались, а также пили много алкоголя.
Эксперты подчеркнули, что большое влияние на психическое здоровье и состояние пап оказывало то, что они берут себе детей при разводе либо овдовев. По мнению специалистов, этот фактор делает их более уязвимыми, чем женщин.
Одинокие мужчины с детьми ведут нездоровый образ жизни – едят жирную и богатую углеводами пищу, уделяют мало времени физической активности и злоупотребляют алкоголем, объяснили исследователи, отмечает FlasNord.
При этом мужчины не признаются в физических или умственных проблемах и в плохом состоянии. Они редко обращаются за помощью к специалистам.
От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда
Контракт на поставку российских истребителей уже подписан