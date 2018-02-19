Американские ученые создали удивительное изобретение

Специалисты Массачусетского технологического института (МТИ) создали аппарат, который в буквальном смысле добывает из воздуха электроэнергию, следует из статьи, опубликованной на сайте МТИ.

По словам ученых, их детище представляет собой тепловой резонатор, способный добывать электричество благодаря ежедневным температурным колебаниям в атмосфере. Например, разница в 10 С° в течение суток позволит агрегату выработать 1,3 милливатта энергии и 350 милливольт потенциала, что вполне хватит для работы несложных датчиков и средств связи.

В устройстве использована пена из сплава меди и никеля, которая сверху покрыта графеном, а внутри наполнена особым воском. Таким образом, с одной стороны девайса выделяется тепло, а с другой происходит его накопление. Создатели уверены, что на сегодняшний день их творение имеет самую высокую тепловую инерцию в мире.

На достигнутом ученые останавливаться не собираются: в их планах нарастить мощность аппарата. Вероятно, в скором времени с помощью этой технологии люди научаться заряжать гаджеты. В будущем изобретение можно будет использовать в удаленных местах Земли и в космосе.