Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
В древнем мире племя инков отличалось от других достаточно своеобразным строением черепов: они был схожи с головами "пришельцев". Причем процент таких стандартных "инопланетных" голов увеличивался до 74%. Долгое время ученые никак не могли дать толковое объяснение, ведь это вполне могло говорить об "инопланетном происхождении" людей. Наконец в ходе исследований ученые смогли разгадать тайну происхождения "черепов пришельцев".
Оказывается, по версии американских ученых, древние инки намеренно деформировали черепа своих детей особым образом для того, чтобы закрепить или повысить их текущий социальный статус, а также для укрепления связи между разнородными племенами во времена зарождения их империи, рассказали Current Anthropology.
Одинаковая "инопланетная" форма помогала элите бороться с социальным противоречием.
"Форма черепа выступала своеобразным "паспортом", однозначно указывавшим на принадлежность к определенной группе людей, что могло сплачивать знать и заставлять ее членов сотрудничать в политическом плане", – уточнил ученый Мэттью Веласко. Оттуда и пошло расслоение общества и социальное неравенство.
Отметим, что древние инки были не единственными, кто менял свой внешний облик. В Японии существовала традиция красить зубы черной пастой и не мешать развитию кариеса, так как это считались символом богатства и супружеской верности.
Множество странных традиций древних предков отличались религиозным подтекстом. Исходя из этого, не исключено, что череп "пришельца" взаимосвязан и с мифическим происхождением, указывая на то, что инки являются "детьми вулкана"!
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