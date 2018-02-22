Найден способ воскрешения умерших
Программисты из Швеции разрабатывают компьютерную технологию, которая позволит родственникам разговаривать с умершим.
Специалисты вдохновились научно-фантастическим сериалом, в котором люди могли общаться с цифровыми копиями покойников.
"Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон", – цитирует одного из создателей Шарлотту Руниус газета Dagen.
По ее словам, они хотят разработать робота, который будет говорить голосом умершего, а также копировать стиль и логику речи. Эксперты подчеркнули, что "покойник" сможет общаться только на бытовые темы. Он не ответит на вопрос о чем-то новом, так как у программы не предусмотрено обновление данных.
При этом программисты не намерены на этом останавливаться. Они планируют создать визуальный образ человека, который станет голограммой и будет полностью копировать поведение умершего.
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