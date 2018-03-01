В Коми прилетело "радужное" НЛО
На днях ночью в республике Коми двое мужчин заметили неопознанный летающий объект. Несмотря на то что зрелище происходило в темное время суток, наблюдающим удалось заснять это "чудо". В объектив попал шар, переливающийся всеми цветами радуги, который время от времени отдалялся и вновь приближался. При наведении резкости на кадрах внутри шара просматривается черное ядро, а сбоку другая темная выпуклость, сообщают "Невские новости".
Конечно, свидетелям трудно было поверить, что это корабль НЛО, но и других каких-то объяснений они тоже не нашли.
В подобных ситуациях всегда разделяются мнения. Утверждать, что 26 февраля Коми посетили инопланетяне, с уверенностью нельзя, ведь были случаи, когда обычный запущенный в воздух китайский фонарик путали с НЛО.
Стоит отметить, что в 2017 г. научно-исследовательское объединение "Космопоиск" получило 270 оперативных сообщений по программе УФОсети. И республика Коми однажды была лидером по их числу.
Одной из последних публикаций об НЛО в Коми стала заметка о "тарелке" над шпилем здания железнодорожного вокзала в Сыктывкаре. Ее зафиксировала техника сервиса "Яндекс.Панорамы", где, совершая виртуальные прогулки по столице Коми, можно увидеть странный объект в небе над городом.
Однако научных подтверждений до сих пор нет. Единственное, ученые сообщили, что в последнее время увеличилось число "ложных" тревог о визите пришельцев.
"В настоящее время остается большим количество фото и видеозаписей, сделанных сотовыми телефонами, где непонятные изображения идентифицируются профессионалами, как помехи – разнообразные блики, подсвеченные фотовспышкой близко расположенные к объективу капельки воды, пылинки и другие взвешенные в воздухе частицы", – заявляют уфологи в своем отчете.
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