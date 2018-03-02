Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

К Земле летит астероид-автобус

Фото: wikipedia.org
Астрономы предупредили о приближении опасного астероида

В пятницу, 2 марта, огромное небесное тело размером с автобус сблизится с Землей. Об этом ученые узнали во время наблюдений с телескопа Mount Lemmon в штате Аризона.

Астероид, которого прозвали 2018 DV1, промчится почти в 113 тыс. км от Земли, что является очень опасным, сообщает Space.com. Двенадцатиметровую глыбу невозможно рассмотреть невооруженным глазом, поэтому на сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0 будет вестись онлайн-трансляция полета 2018 DV1Ю, к которой смогут присоединиться все желающие примерно в 20:30 по московскому времени.

С помощью 41-сантиметрового телескопа обсерватории Tenagra в штате Аризона ученые смогут пронаблюдать за полетом космического тела.  

Стоит отметить, что нашествие небесных "гостей" является отнюдь не однократным и не последним. В минувшее воскресенье еще один вновь открытый астероид – 2018DU – прошел на расстоянии 315 тыс. км от Земли, а 7 марта значительно более крупный 2017VR12, диаметр которого примерно от 150 до 470 м, сблизится с Землей на 1,4 млн км, отмечает ТАСС.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крым прозевали из-за дележки власти

Экс-президент Украины рассказал, почему Украина не удержала полуостров

Москва переходит на жесткий тон с Вашингтоном

Ранее Россия сделала все, чтобы избежать военного столкновения с США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей