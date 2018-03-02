Астрономы предупредили о приближении опасного астероида

В пятницу, 2 марта, огромное небесное тело размером с автобус сблизится с Землей. Об этом ученые узнали во время наблюдений с телескопа Mount Lemmon в штате Аризона.

Астероид, которого прозвали 2018 DV1, промчится почти в 113 тыс. км от Земли, что является очень опасным, сообщает Space.com. Двенадцатиметровую глыбу невозможно рассмотреть невооруженным глазом, поэтому на сайте проекта The Virtual Telescope Project 2.0 будет вестись онлайн-трансляция полета 2018 DV1Ю, к которой смогут присоединиться все желающие примерно в 20:30 по московскому времени.

С помощью 41-сантиметрового телескопа обсерватории Tenagra в штате Аризона ученые смогут пронаблюдать за полетом космического тела.

Стоит отметить, что нашествие небесных "гостей" является отнюдь не однократным и не последним. В минувшее воскресенье еще один вновь открытый астероид – 2018DU – прошел на расстоянии 315 тыс. км от Земли, а 7 марта значительно более крупный 2017VR12, диаметр которого примерно от 150 до 470 м, сблизится с Землей на 1,4 млн км, отмечает ТАСС.