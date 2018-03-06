Раскрыто убийственное свойство соли
Соль представляет большую опасность для людей с гипертензией, при этом независимо от их образа жизни. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона в Великобритании, а также их коллеги из США.
Специалисты изучили рацион питания 4 тысяч человек в возрасте 40-59 лет, которые участвовали в исследовании в 1997-1999 годах. Испытуемые заполняли опросники, связанные с приемом пищи. Также у них в течение четырех дней брали анализы на концентрацию ионов калия и натрия и измеряли артериальное давление, говорится в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress.
Оказалось, что у людей, страдающих гипертензией, каждые дополнительные 7 граммов хлорида натрия увеличивали кровяное давление на 3,7 мм ртутного столба. Пациенты ели в большом количестве продукты с высоким содержанием калия и другими веществами, которые оказывают полезное влияние на сердечно-сосудистую систему, однако показатели не приходили в норму.
Эксперты рекомендуют людям снизить количество соли в потребляемых продуктах, а также постоянно следить за состоянием своего здоровья и особенно за артериальным давлением. Без вреда для организма можно принимать не более 6 граммов соли в день, однако этих показателей мало кто придерживается.
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