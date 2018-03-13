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Человечество обрекли на вечное одиночество во Вселенной

Фото: pixabay.com
Серьезные ученые пришли к неутешительному для уфологов выводу

Если сигналы инопланетных цивилизаций когда-нибудь все же достигнут Земли, пришельцы, пославшие их, к этому времени уже будут мертвы.

Американские физики заново оценили так называемую формулу Дрейка – уравнение для определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Клаудио Гримальди вместе со своими коллегами обследовал область Млечного пути, по которой, предположительно, должны пройти сигналы инопланетян, сообщает Science News.

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В команду исследователей вошел и сам 87-летний профессор Фрэнк Дрейк, который выдвинул свою гипотезу еще в 1960 году. Ученые предположили, что когда технологически развитые цивилизации погибают, то посланные ими сигналы продолжают бороздить просторы космоса. По мнению астрофизиков, значительная часть Млечного пути должна была бы буквально кишеть этими отголосками потухших цивилизаций.

В итоге исследователи пришли к выводу, что если продолжительность жизни цивилизации составила меньше 100 тыс. лет (именно столько времени требуется свету, чтобы пересечь нашу Галактику от края до края), вероятнее всего, к тому моменту, когда земляне получат послание, инопланетная цивилизация уже исчезнет. Ученые напомнили, что люди начали транслировать сообщения с помощью радиоволн всего-то около 80 лет назад. Так что сигналы с Земли прошли расстояние в 0,001% Млечного пути.

Валентина МАЙОРОВА
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