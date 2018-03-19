На Земле разыгралась страшнейшая магнитная буря

Явления такого рода грозят обострением хронических заболеваний и ухудшением самочувствия

В ночь на понедельник, 19 марта, произошла магнитная буря. Она стала самой крупной в этом году. А пик ее случился около 02:00 по московскому времени.

Сила колебаний магнитного поля Земли составила 2 балла по максимально возможной (пятибалльной) шкале. До этого в 2018 г. событий такого уровня не наблюдалось, отметили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

В ближайшие сутки ожидается также распространение высокочастотных радиоволн. При этом полярные сияния могут быть видны до широты 50 градусов.

До этого Солнце было спокойным – ни вспышек, ни выбросов плазмы, которые могли бы стать причиной роста геомагнитных возмущений, оно не производило. Буря стала реакцией Земли на высокоскоростной поток солнечного ветра, в котором наша планета находится уже несколько дней.

Пик текущего события прогнозировался несколько раньше – в середине дня 18 марта, но оказался сдвинут и стал в несколько раз больше, чем предсказывал прогноз.

Магнитное поле Земли останется возмущенным, как предположили ученые, до конца дня, но такого же уровня вряд ли достигнет. А нестабильная геомагнитная обстановка будет сохраняться еще несколько дней, до 24, а то и 25 марта.

За последние 2,5 месяца на нашей планете зафиксировано четыре магнитные бури: одна в январе и три в феврале. Все они относились к минимальному – первому – классу.

Бури второго класса, по стандартной шкале Национальной атмосферной администрации США, способны заметно воздействовать на энергетические системы, расположенные на высоких широтах, и на космические аппараты, приводя к их ощутимому орбитальному сносу, отличающемуся от прогнозируемого.

Любые подобные явления оказывают большое влияние на здоровье человека. Когда они происходят, состояние многих людей ухудшается. Самочувствие человека, по мнению медиков, в большой степени зависит от геомагнитных возмущений.

Многие люди испытывают сильную беспричинную усталость, их беспокоят головные боли, учащенное сердцебиение. Даже у здоровых может повыситься раздражительность, появиться беспричинная тревога, снизиться работоспособность.

А те, кто страдает хроническими заболеваниями, еще острее ощущают влияние этого необычного природного явления. Людям с бронхиальной астмой становится труднее дышать. У гипертоников часто скачет давление. А у людей с нестабильной психикой могут начаться депрессия и даже приступы агрессии.