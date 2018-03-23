NASA "замажет" краской опасный астероид
Ученые всего мира ломают головы над тем, как спасти Землю от столкновения с огромным астероидом Бенну. Специалисты NASA сначала предложили взорвать гиганта, угрожающего нашей планете, однако затем придумали более необычное решение проблемы.
Если просто покрасить половину астероида, температурные пропорции на поверхности небесного "пришельца" изменятся, что, в свою очередь, приведет к изменению его орбиты, рассказал Gizmodo Майкл Моро, один из экспертов NASA. Технически сделать это не так уж сложно: нужно просто отправить к астероиду космический корабль.
Чтобы в полной мере оценить последствия, которые ждут в случае столкновения с Бенну, американское аэрокосмическое агентство уже направило туда межпланетную станцию "Осирис-Рекс" ( OSIRIS-REx ). Аппарат должен доставить на Землю образцы грунта с астероида.
Эксперты считают, что Бенну не настолько огромен, чтобы уничтожить жизнь на нашей планете – его длина не превышает высоту нью-йоркского небоскреба Empire state building (381 м), однако столкновение с ним может вызвать серьезные природные катаклизмы и даже изменить климат на Земле.
Следует отметить, что причин для немедленной паники нет. Специалисты прогнозируют, что Бенну врежется в Землю в 2135 году, так что у землян еще есть время придумать, как им избавиться от незваного гостя.
Пророчества о конце света, вызванном столкновением с астероидом, появляются в СМИ с завидной регулярностью. Так, по мнению ряда экспертов, конец света может наступить 13 апреля 2029 года, когда наша планета падет жертвой астероида Апофис.
Другие считают, что апокалипсис наступит еще раньше – 1 февраля 2019 года.
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