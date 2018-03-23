Манту можно мочить

Развеян один из главных мифов нашего детства

Все мы родом из детства и помним, что туберкулиновую пробу, или реакцию Манту, знакомство с которой у каждого происходило в детском саду и школе, ни при каких условиях нельзя было мочить. Теперь этот миф развеян. Можно не бояться намочить манту.

"Чесать манту нельзя, а мочить можно", – объявил в интервью "АиФ" главный врач Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой Сергей Корниенко.

Впрочем, с ним согласны и другие медики. Оказывается, мочить манту не разрешали по той простой причине, что намокшую "пуговичку", как называли внутрикожную пробу некоторые школьные медсестры, люди вытирают, тем самым нанося механические повреждения. Поэтому при контакте с водой ее надо всего лишь слегка промокнуть полотенцем, чтобы не раздражать кожу.

К слову, буквально месяц назад Геннадий Онищенко выступил с противоречащим словам медиков заявлением. Бывший главный санитарный врач России призвал ни в коем случае не мочить "прививку".

Реакция Манту, или проба Пирке, – это своеобразный тест на туберкулезную инфекцию. Его автор французский медик Шарль Манту, фамилия которого и легла в основу названия инъекции.