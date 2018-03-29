Рак подарит вечную жизнь
И, по словам биологов, это может сбыться. Необходимо только изучить условия возникновения и роста раковых клеток.
Известно, что клетки человеческого организма делятся в среднем 52 раза. В результате данного процесса они стареют и умирают – из-за неспособности передавать сведения своим потомкам, отмечает ToDay News Ufa.
Зато первичные половые, стволовые и раковые клетки не стареют и могут делиться множество раз. Когда специалисты тщательно разберутся, как это происходит, люди станут бессмертными.
А пока ученые многих стран стараются победить рак. Недавно американские врачи объявили о своем необычном открытии. По их словам, до этого неизвестный внутренний орган человека может объяснить, как растут раковые опухоли, и поможет в создании лекарства от одной из самых страшных болезней.
Эта микроструктура находилась у всех на виду, а нашли ее почти случайно. Она является частью подложки, выстилающей наши внутренности, и ее устройство везде одинаково. По весу она равноценна 10 л жидкости и соответствует примерно 20% массы тела.
Обнаружение этого органа не только позволит эффективно бороться с раком, но и поможет создать новые удивительные лечебные средства, подтвердила доктор медицинских наук врач Марият Мухина.
"Можно будет локализовать раковую опухоль, прекратить ее генерализацию. Если будут изучены механизмы распространения раковых клеток по организму, возможно, мы сможем предотвратить третью – четвертую стадию рака и гораздо легче лечить первую и вторую стадию. Возможно, даже удастся создать эликсир молодости и долголетия", – рассказала она телеканалу "360".
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