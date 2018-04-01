Открытие было сделано в ходе морской экспедиции в южном полярном регионе

В юго-восточной части Тихого океана обнаружены богатые глубоководные залежи редкоземельных элементов, передает агентство Синьхуа. По предварительным оценкам, площадь зоны залегания РЗЭ составляет 1,5 млн квадратных километров.

Открытие было сделано в ходе 9-месячной экспедиции китайского научно-исследовательского судна "Сянъянхун-01", цель которой – всестороннее изучение малоисследованных районов Тихого океана в южном полярном регионе.

Миссия "Сянъянхун-01" завершится 15 мая. К этом у времени судно преодолеет 35 тысяч морских миль, а находящиеся на борту ученые систематизируют полученные данные о подводных ресурсах и об экологической ситуации в отдаленных частях Тихого океана.

Редкоземельные элементы – группа из 17 металлов серебристо-белого цвета, имеющих сходные химические свойства (лантан, скандий, иттрий, лантаноиды и др.)

Их используют в различных отраслях техники: радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, а также в химической промышленности и металлургии.