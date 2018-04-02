Человечество победило комаров
Прием препарата от паразитов ивермектин превращает человеческую кровь в мощный яд, который практических не оставляет шанса надоедливым москитам. Открытие совершила группа специалистов из США, Великобритании и Кении.
Ученые провели эксперимент с участием более сотни кенийцев, больных малярией. Трое суток добровольцы употребляли ивермектин в дозах 0,3 г и 0,6 г. Затем у них брали кровь и давали ее кровопийцам. В последствии выяснилось, что подавляющее большинство насекомых (97%) умерли в следующие две недели.
"Самым удивительным результатом был тот факт, что даже через месяц после того, как [добровольцы взяли] ивермектин, их кровь все еще убивала комаров", – приводит Tech Times слова исследователя Менно Смита из Ливерпульской школы тропической медицины.
При этом зараженные испытывали сравнительно небольшое число побочных эффектов.
"Высокие дозы этой таблетки могут сделать человеческую кровь смертельной для москитов, и это может помочь сдержать распространение болезней, передающихся через комаров", – заключил Смит.
Стоит отметить, что в зависимости от мощности дозы зависит смертность комаров. Чем она выше, тем больше шансов, что насекомое умрет. Правда ученые подчеркивают, что эффект дает даже не очень большая доза.
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