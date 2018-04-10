Названы главные направления российской науки

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По словам главы государства, стране необходимо укреплять лидерские позиции в разных научных дисциплинах, в первую очередь в математике, которая служит базисом для создания цифровой экономики и совершения научно-технического прогресса.
Кроме того, в числе востребованных направлений в науке президент назвал геномные исследования, передает РИА ФАН.
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