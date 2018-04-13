Знаменитая картина обладает удивительным свойством

Загадочное выражение лица Моны Лизы, которое уже не одно столетие ставит в тупик искусствоведов и простых людей, зависит от настроения того, кто на нее смотрит.

Такой сенсационный вывод сделали ученые из университета Сан-Диего в Калифорнии, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Эксперимент, проведенный профессором Эрикой Сигель (Erika Siegel) показал, что восприятие людей в значительной степени определяется их эмоциями. Доктор Сигель считает, что выражение лица Джоконды больше говорит о смотрящем на нее человеке, чем о самой картине Леонардо да Винчи.

В опыте калифорнийских ученых участвовали 43 человека. Людям показывали 2 разных изображения. Доминантный глаз (тот, который человек чаще использует для обзора, чем другой) фиксировал нейтральные лица, а второй – людей, лица которых выражали сильные эмоции: счастье, испуг или злость. Оказалось, что нейтральные лица кажутся смотрящим счастливыми, если второму глазу показали изображение улыбающегося человека.

Таким образом, считает Сигель, если посетитель Лувра наслаждается своим походом в музей, он наверняка увидит ту самую загадочную улыбку Моны Лизы. А если рассматривать шедевр Леонардо сразу после супружеской ссоры, впечатление будет совсем другим, добавила она.