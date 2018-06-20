Ученые определили, какие факторы влияют на развитие неизлечимой болезни

Ученые из Национального института онкологии США выяснили, что сахарный диабет второго типа может быть признаком развивающегося рака поджелудочной железы.

Проанализировав сведения о 49 тысячах пациентов, наблюдавшихся в период с 1993 по 2013 год, медики обнаружили, что те из них, у кого был диагностирован диабет второго типа, в 2,3 раза чаще заболевали раком поджелудочной железы. Выводы врачей опубликованы в журнале Национального института онкологии США.

При этом отмечалось, что наиболее часто развитию онкологического заболевания были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях. "А долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли", - указывается в работе.

По мнению авторов исследования, к другим видам опухолевых заболеваний такая связь неприменима.

Сахарный диабет второго типа является заболеванием эндокринной системы, которое проявляется в невосприимчивости организма к инсулину.