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На развитие рака укажет другая болезнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Sigrid Gombert
Ученые определили, какие факторы влияют на развитие неизлечимой болезни

Ученые из Национального института онкологии США выяснили, что сахарный диабет второго типа может быть признаком развивающегося рака поджелудочной железы.

Проанализировав сведения о 49 тысячах пациентов, наблюдавшихся в период с 1993 по 2013 год, медики обнаружили, что те из них, у кого был диагностирован диабет второго типа, в 2,3 раза чаще заболевали раком поджелудочной железы. Выводы врачей опубликованы в журнале Национального института онкологии США.

При этом отмечалось, что наиболее часто развитию онкологического заболевания были подвержены пациенты с диабетом на ранних стадиях. "А долгосрочный диабет является фактором риска злокачественной опухоли", - указывается в работе.

По мнению авторов исследования, к другим видам опухолевых заболеваний такая связь неприменима.

Сахарный диабет второго типа является заболеванием эндокринной системы, которое проявляется в невосприимчивости организма к инсулину. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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