Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Антарктиде обнаружили аномалию

Фото: GLOBAL LOOK press/Frans Lanting
Зафиксирована самая низкая температура на Земле

На востоке Антарктиды похолодало до -98 градусов. Гляциологи, которые занимаются изучением разных видов льдов на поверхности Земли, отметили, что при существующих климатических условиях более низких показателей быть не может. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере отметили, что температурный минимум во время зим 2004-2006 годов составлял -90 градусов. Однако, в июле 2004 года специалисты зафиксировали -98,6 градуса. Подобные результаты ученые наблюдали около 100 раз – говорится в работе.

Гляциологи уверены, что температура не опустится ниже показателя.

Ученые зафиксировали рекордно высокую температуру в 17,5 градусов в конце марта 2015 года. Отметку зарегистрировали на аргентинской научной базе Эсперанса.

Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

К Путину едут американцы на поклон

Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой

Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей