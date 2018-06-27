В Антарктиде обнаружили аномалию

Зафиксирована самая низкая температура на Земле

На востоке Антарктиды похолодало до -98 градусов. Гляциологи, которые занимаются изучением разных видов льдов на поверхности Земли, отметили, что при существующих климатических условиях более низких показателей быть не может. Об этом сообщает журнал Geophysical Research Letters.

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере отметили, что температурный минимум во время зим 2004-2006 годов составлял -90 градусов. Однако, в июле 2004 года специалисты зафиксировали -98,6 градуса. Подобные результаты ученые наблюдали около 100 раз – говорится в работе.

Гляциологи уверены, что температура не опустится ниже показателя.

Ученые зафиксировали рекордно высокую температуру в 17,5 градусов в конце марта 2015 года. Отметку зарегистрировали на аргентинской научной базе Эсперанса.