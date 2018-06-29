Риск смерти снижается с возрастом
Они собрали и проанализировали все известные данные более 200 долгожителей. И пришли к выводу, что в определенном возрасте смертность не растет, а остается на одном уровне.
А происходит это после 105 лет. "По мере того как мы становимся старше, риск смерти умирает. По мере того как мы вступаем в наши 60-е и 70-е годы, наши шансы умереть вдвое каждые восемь лет. И если вам посчастливилось ударить 100 лет, ваши шансы сделать это на следующий день рождения составляют около 60%", – заявили иследователи.
При этом риск смерти может быть связан и со здоровьем, а также образом жизни и поведения, отметили ученые. В последнее время люди стали намного меньше двигаться. И рост смертности по всему миру увеличивается от 80 до 90 лет.
Еще в XIX в. существующий риск уйти из жизни для человека и большинства животных был описан как "распределение Гомпертца". А в XX в. стало ясно, что в этом законе указана статистика смертности только в возрасте до 80 лет. После этого скорость старения замедляется.
А теперь, построив демографические модели на большом количестве информации, специалисты подтвердили предположение о том, что после определенного возраста риск умереть уменьшается. При этом уверены, что предел человеческой жизни еще не достигнут и со временем отодвинется.
Даже долгожители умирают не всегда от тяжелых болезней. Кроме того, заявили специалисты, что нужно понаблюдать не только за пожилыми людьми, но и за детьми, так как необходимо учитывать все тонкости развития. И пока одна группа ученых занимается вопросами старения, другая исследует жизнь младенцев, отмечает телеканал "360".
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