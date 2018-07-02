Астрономы предупредили о надвигающейся опасности

Магнитное поле нашей планеты будет очень неспокойно в июле. Ученые прогнозируют несколько магнитных бурь, которые могут привести к неполадкам в электросетях.

Если 15, 20 и 22 июля магнитосфера будет возмущенной, то 23 июля буря достигнет первого уровня G1 по пятибалльной шкале. Такой прогноз дали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

По данным ученых, ранее подобную интенсивность в максимуме можно было наблюдать лишь во время шторма, произошедшего в ночь на 19 марта. Однако тогда продолжительность максимальной фазы составила всего 2,5 часа.

Астрономы пояснили, что бури такой силы могут привести колебаниям в электросетях и оказывать влияние на системы управления космическими аппаратами. А полярные сияния будут наблюдаться на широте 60 градусов и выше.

Прохождение нашей планеты через потоки солнечного ветра подобной ширины нередко бывает вблизи минимума солнечной активности. Ученые связывают это явление с существенным ослаблением магнитного поля Солнца в минимуме солнечного цикла. В результате скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества образует солнечный ветер.

Подобные серии геомагнитных возмущений наблюдались в 2017 году.