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Разгадана тайна жизни на Земле

Фото: pixabay.com
Выяснилось, каким образом планета смогла просуществовать более трех миллиардов лет

Британским биологам удалось установить, почему жизнь на планете не исчезла за такое продолжительное время, а также как она смогла стабилизировать работу экосистем и климата Земли.

Ученые смогли раскрыть два принципа, которые управляли эволюцией жизни прежде, чем она "успела превратить Землю в систему, стабилизирующую саму себя".  "Теперь у нас есть шанс найти ответ на главный вопрос – как и почему возникли наши древнейшие предки", - отметил один из авторов исследования Тим Лентон из университета Эксетера, сообщает издание Trends in Ecology and Evolution.

Астрофизики считают, что и Галактика, и Вселенная должны быть заполнены жизнью. Однако никаких следов инопланетян им так и не удалось найти. Ученые объяснили это скоростью появления и исчезновения жизни на других планетах, которая просто не успевает оставить материальное подтверждение своего существования.

Еще в 1972 году химик Джеймс Лавлок смог ответить на вопрос, почему-же за три миллиарда лет жизнь на Земле не исчезла. Он предположил, что обитатели планеты, растения и другие живые организмы сами регулируют климат и условия жизни.

Последователь Лавлока Тим Лентон заинтересовался причиной появления жизни, если считать ее самоподдерживающейся системой, а также взаимодействием между ней и планетой.

По его мнению, причиной этого стала эволюция, которая двигалась медленными шагами. Он уверен, что такой темп дал возможность жизни приспособиться к новым условиям, будь то рост солнечной активности, извержения вулканов, или круговорот пород в недрах.

Исследователи уверены, что стабильность эволюции неотделима от следующего пункта жизненного развития – "отбора по выживаемости". Они утверждают, что живые существа, которые дестабилизируют экосистемы, исчезнут быстрее остальных видов микробов, многоклеточных и растений. Таким образом, Земля останется стабильной и саморегулирующейся системой.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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