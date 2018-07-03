Выбором автомобиля управляют половые гормоны

Раскрыта связь между уровнем тестостерона и престижностью бренда

Инъекции мужского полового гормона (тестостерона) заставляют мужчин выбирать более статусные машины, часы, одежду и другие символы власти и благополучия. К такому необычному выводу пришла группа ученых из Франции.

Специалисты ввели небольшие дозы тестостерона при помощи специального "пластыря" двум сотням студентов-добровольцев. При этом половина из них получила "пустышку", о чем их не предупредили. Затем добровольцам показали фотографии предметов одежды, часов и машин разных брендов, предложив оценить их.

Эксперимент показал, что принявшие дозу гормона участники выбрали более дорогие товары. В частности, они предпочли спорткары обычным машинам. Также они оценили на порядок выше часы и одежду престижных брендов, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые также отметили, что подобная закономерность была характерна и среди тех, кто от природы имел высокий уровень тестостерона.

Анализ мнений добровольцев показал, что большое количествомужского полового гормона делало их более падкими на статусность, нежели на реальную силу или физические качества. Это показывает, что его уровень в значительной мере влияет на восприятие своего положения на социальной лестнице, а не на "средства его достижения".

"Меня давно поражало то, насколько сильно отличается отношение разных людей к предметам роскоши. Некоторые рынки всегда игнорируют их, тогда как многие города или развивающиеся страны охватывает настоящая эпидемия продаж таких статусных предметов", – отметил один из авторов исследования Эймос Надлер.

По его мнению, "биология, помноженная на текущую социальную обстановку, играет главную роль в формировании этих различий".