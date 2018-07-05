Многие люди просто не могут нормально расслабиться

Специалисты назвали несколько причин плохого самочувствия во время отпуска, когда курортники на пляже чувствуют себя хуже, чем в самом жестком рабочем режиме.

Одна из них – так называемая "досуговая болезнь", когда в последние дни перед отдыхом будущий отпускник стремится завершить все, что недоделано, перегружая свой организм. Больше всех от нее страдают те, кто занимает высокие посты и не умеет находить баланс между работой и отдыхом. К такому выводу пришел Голландский психолог из Тильбурского университета Эд Вингерхоец, опросивший 1128 мужчин и 765 женщин.

Его коллега профессор Дороти Брук считает, что на усталость во время отдыха также влияет хронический недосып в будни, так как в отпуске организм стремится "догнать столь необходимый сон".

Еще одной причиной, влияющей на качество расслабления, назван алкоголь. Повышенное количество пива и коктейлей, принятых курортником у бассейна или на пляже, также может привести к его ухудшению, пишет The Sun.

Повышенную тревожность также вызывает сон на новом месте и в незнакомой постели.