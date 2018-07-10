В России создали еду против рака
Батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимая каша, содержащие такие микроэлементы, как биойод, селен и ликопин, помогут победить страшное заболевание. В этом уверены ученые Университета ИТМО, которые создали новые продукты, предназначенные для профилактики гормонозависимых опухолей.
Антиканцерогенные вещества, подобранные в правильной дозировке, станут защитой от наиболее частых видов рака. Они предотвратят опухоли конкретных органов: толстой кишки, желудка, легких, молочной и предстательной желез. Об этом сообщил "Известиям" руководитель проекта, профессор кафедры пищевой биотехнологии продуктов из растительного сырья Университета ИТМО, завлабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии Владимир Беспалов.
Он рассказал, что овес, составляющий основу новых продуктов, будет подвергнут специальной обработке, которая позволит организму легче его усваивать. Ученые готовятся к доклиническим испытаниям, чтобы затем запатентовать лечебное питание.
Однако, некоторые онкологи сомневаются в пользе антиоксидантов для профилактики онкологии. В частности, руководитель Центра персонализированной онкологии OncoTarget Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Секачева, считает, что пока рано говорить о их необходимости для организма. Тем не менее, по ее словам, "нельзя останавливать исследования в этом направлении".
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