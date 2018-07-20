Развеян миф о витаминах

Британские ученые вывели на чистую воду производителей пищевых добавок

Фармацевты ищут панацею, предлагая приверженцам ЗОЖ всевозможные БАДы. Однако теория о пользе витаминов потерпела фиаско.

На чистую воду "алхимиков" вывели британские ученые. Они предъявили неоспоримые факты, свидетельствующие о том, что рыбий жир со своими омега-3-ненасыщенными жирными кислотами не обеспечивают должной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые уносят примерно столько же жизней, сколько и рак.

С детства многим ненавистная добавка не способствует значительному снижению риска преждевременной смерти от патологии сердца и сосудов, уверены специалисты Университета Восточной Англии. Их вывод основывается на анализе научных статей, говорится на сайте вуза.

Исследователи проштудировали порядка 80 материалов с экспериментами, в которых были задействованы более ста тысяч человек. Их поделили на группы по количеству годового употребления рыбьего жира. А затем проверили, как работает сердце добровольцев и насколько чистые у них сосуды.

Пищевая добавка обеспечивает несущественную защиту от преждевременной смерти, заключили ученые. Более того, незначительной оказалась разница в частоте сердечных приступов у поклонников рыбьего жира и приверженцев здорового питания. Гораздо полезнее, считают исследователи, есть морепродукты, поскольку в них содержится и омега-3, и селен с железом и витамином D.

Единственное, за что можно "зацепиться", так это за скромный эффект альфа-линоленовой кислоты, которая в одном случае из тысячи предотвращает уход от ишемической болезни сердца. Впрочем, данными кислотами также богаты рапс и полезные для мозга грецкие орехи.