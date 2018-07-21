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России предсказали катаклизмы на Востоке

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
Американцы обещают стране нескончаемые беды

Российский восток в обозримом будущем ждет большое количество природных стихий. К такому выводу пришли ученые из США, которые изучили данные со спутников за последние 38 лет.

В своем исследовании специалисты предполагают, что число катаклизмов может вырасти из-за глобального потепления, вызванное человеческим фактором. Они обратили внимание на то, что самые заметные температурные колебания между зимой и летом наблюдаются в средних широтах Северного полушария, а именно в Монголии и восточных регионах России. 

Разницу в средних показателях температуры ученые объяснили парниковым эффектом, причем эта разница с каждым годом растет из-за человеческой деятельности. По их мнению, этот процесс и спровоцирует рост природных стихий, говорится в статье журнала Science.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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