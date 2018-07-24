Сделан большой шаг в борьбе с природой

Американские исследователи нашли способ подчинить себе естественный процесс старения организма.

Специалисты из американского Университета Алабамы сумели с помощью манипуляций с ДНК сначала ускорить развитие таких старческих признаков, как облысение и сморщивание кожи, а затем их "отмену". Для этого они использовали антибиотик доксициклин, который добавляли в еду и воду для мышей.

Как отмечается в статье журнала EurekAlert, добавка повлекла за собой генетическую мутацию у грызунов, нарушив функций органоидов клетки. Это, в свою очередь, вызвало истощение митохондрий ДНК – так произошло форсированное старение.

Затем ученые прекратили кормить мышей антибиотиком, и митохондрии вновь пришли в нормальное состояние, а вместе с ними исчезли признаки старости.