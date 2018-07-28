Внутри Земли найдена черная дыра

Эксперты утверждают, что причиной стал запуск Большого адронного коллайдера

Американские ученые уверены, что внутри Земли растет черная дыра. Специалисты засекли радиоимпульсы, которые прорывались из-под земной коры и толщи льда.

Анализ показал, что сигналы могут быть производными мощного потока нейтрино, которые в космосе испускают черные дыры. Отмечается, что причиной якобы является Большой адронный коллайдер, запуск которого привел к страшным последствиям, передает VistaNews.

В результате, по мнению ученых, планету ждет масштабный взрыв, а из-под земли польется лава, которая погубит все человечество. Однако в данный момент никаких признаков опасности не наблюдается.