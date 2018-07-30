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Американцы гоняются за пришельцами

Фото: pixabay.com
В NASA настроены, как никогда, серьезно

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства еще в апреле запустило миссию Transiting Exoplanet Survey Satellite, чтобы отыскать во Вселенной иные планеты, где жизнь бьет ключом, как и на Земле. Однако невооруженным глазом достичь подобного результата нереально. Транзитная фотометрия – специалистам в помощь.

Чтобы добиться поставленной цели, американцы прибегнут к новейшим технологиям. В их распоряжении – космический телескоп TESS, который как раз предназначен для поиска транзитным способом.

Исследователи космических пространств практически не сомневаются в успешности своей затеи – рано или поздно они обнаружат пригодные для жизни небесные тела, пишет The Independent.

Оксана ПОДТУРКИНА
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