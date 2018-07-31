Россия прекращает полеты "Протона-М"

Производство двигателей для ракеты-носителя прекратится до конца 2019 года

Как рассказал гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, вместо "Протона-М" в космос начнут летать на "Ангаре".

"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году", – цитирует Арбузова РИА "Новости".

По его словам, в дальнейшем запуск "Протон-М" будет выполняться только в том случае, если будут заключены новые соглашения.

Арбузов также добавил, что производителя двигателей для "Протон-М" не оставят без дела – ему планирую давать заказы на производство и оказание услуг в энергетической отрасли.