Россия прекращает полеты "Протона-М"

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Как рассказал гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, вместо "Протона-М" в космос начнут летать на "Ангаре".
"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году", – цитирует Арбузова РИА "Новости".
По его словам, в дальнейшем запуск "Протон-М" будет выполняться только в том случае, если будут заключены новые соглашения.
Арбузов также добавил, что производителя двигателей для "Протон-М" не оставят без дела – ему планирую давать заказы на производство и оказание услуг в энергетической отрасли.
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