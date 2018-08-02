Специалисты Росатома помогут диагностировать рак

Ядерный центр госкорпорации – ключевое звено нового проекта

Применение лазерных технологий в медицине стоит во главе идеи научно-технологического центра "Биофотоника". Ее воплощением займется Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики. Саровский РФЯЦ-ВНИИЭФ является подразделением госкорпорации "Росатом" и станет ключевым участником проекта. С помощью его разработок можно, к примеру, диагностировать рак и проводить хирургические операции.

Исследованием взаимодействия света с биологическими тканями занимается биофотоника – научная дисциплина, достижения которой широко применяются в биологии и медицине, что позволило объяснить механизмы болезней и старения на клеточном и молекулярном уровне. Также труды биофотоники используются в области защиты окружающей среды и сельском хозяйстве. На высоких технологиях держится даже контроль качества продуктов питания.

"Свет уникален не только тем, что дает возможность наблюдать процессы, протекающие в живых объектах, но и может воздействовать на них неинвазивным или минимально инвазивным способом, то есть без разрушения тканей. Это дает основание утверждать, что медицинское оборудование XXI века будет в значительной части основано на этом физическом принципе", – пояснили РИА "Новости" в ядерном центре.

Центр "Биофотоника" впервые сосредоточит опыт и силу, которые будут направлены на создание высокотехнологичных медицинских приборов. При этом будут использованы практики не одного предприятия. "Предполагается реализация полного жизненного цикла от разработки нового метода, лабораторных испытаний опытно-конструкторских работ и создания опытных образцов до сертификации и организации серийного производства, включая проведение доклинических и клинических исследований и выводу продукции на открытые рынки", – рассказал специалист центра Росатома.



В число приоритетных проектов "Биофотоники" войдут такие разработки саровского центра, как лазерный хирургический комплекс "Лазурит", оптический когерентный томограф и флуовизор. Первая позволит проводить манипуляции с мягкими тканями во время операций и "дробить" камни при мочекаменной болезни. Вторая будет незаменима в построении трехмерных изображений тканей человека и животных. Третья – в контроле качества фотодинамической терапии.

Однако это далеко не все проекты центра. Там создаются световодная спектроскопия для онкологической диагностики и диафаноскопия (просвечивание тканей) для отоларингологии. Кроме того, его специалисты – авторы тулиевого волоконного медицинского лазера. Лор-хирургия и стоматология – сферы его применения. Также лазер поможет при лечении костных болезней и сосудистой патологии.

Первый этап проекта будет воплощаться на двух площадка – в Москве и Нижнем Новгороде, было решено на совещании с участием президента РАН Александра Сергеева. Сейчас в РФЯЦ-ВНИИЭФ заняты подготовкой документов для госрегистрации организаций.

Свет проникает в живые ткани по-разному, в зависимости от степени повреждения, чем объясняется его применение в диагностике заболеваний. На взаимодействие также оказывает влияние состояние ткани – здоровая она или больная. Эта способность в свою очередь дает все основания для использования света в терапевтических целях. Подобными разработками "бредят" ученые во всем мире. Однако для полноценного результата к команде медиков должны примкнуть физики, химики, биологи, математики и программисты.