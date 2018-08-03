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Названа причина гибели майя

Фото: wikipedia.org
Древнейшую цивилизацию обескровило изменение климата

Ужасающая засуха, опустошившая Мексику около тысячи лет назад, могла погубить цивилизацию индейцев майя.

Международная команда ученых пришла к выводу, что к тому моменту, как города майя были покинуты, количество осадков в регионе снизилось на 70%. Загадочная гибель одной из цивилизаций древности всегда служила предметом ожесточенных споров исследователей. Идея о том, что засуха стала причиной крушения майя, была выдвинута давно, но лишь в последнее время специалисты получили доказательства этой гипотезы.

Николас Эванс и его коллеги применили оригинальный метод измерения точного уровня осадков в эпоху падения империи майя, сообщается в журнале Science. Oни исследовали гипсовые отложения на дне озера Чичанканаб – их состав год от года отличается из-за того, сколько дождевой воды в него попадает. Таким образом, ученые восстановили изменения климата, которые произошли в VIII – начале XIX в.н.э., и определили, что именно в это время на полуостров Юкатан обрушилась страшная засуха, которая, возможно, и выгнала индейцев из их городов.

Классическая цивилизация майя существовала с 250 до 800 гг. н.э. – именно в это время были построены колоссальные каменные пирамиды, известные во всем мире. Однако затем майя просто ушли в никуда, растворившись среди окрестных племен. Потомки майя до сих пор живут в Мексике и других странах Центральной Америки.

Валентина МАЙОРОВА
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